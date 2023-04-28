Аварией с перевернувшимся автозаком в Екатеринбурге заинтересовались в СК

Из-за столкновения с легковым автомобилем пострадал один из задержанных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аварией с полицейским автозаком, который перевернулся на улице Готвальда днем 28 апреля, заинтересовались в следственном комитете. Из-за столкновения с легковым автомобилем пострадал один из задержанных, обстоятельства происшествия выясняют в нескольких ведомствах.

- По факту случившегося организовано проведение процессуальной проверки. Следователями СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и участники ДТП, выполняются иные мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, вторым автомобилем в ДТП стал Chevrolet Lanos. По словам главы пресс-службы свердловского главка ГУ МВД, водитель иномарки при опросе пояснил, что в самый последний момент увидел спецсигналы служебного транспорта. Сейчас ведется тщательное разбирательство.