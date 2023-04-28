В Екатеринбурге завершается строительство Александровского и Новокольцовской бульваров

Сейчас идет озеленение территории. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге заканчивается строительство Александровского бульвара и реконструкция Новокольцовской улицы. Работы проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Транспортная артерия связывает микрорайон Новокольцовский и будущий кампус УрФУ с городом. Их строят за счет инфраструктурному бюджетному кредиту, заявку на который защитил губернатор Евгений Куйвашев.

На данный момент на объектах уже уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия, почти завершено устройство тротуаров и велодорожек и смонтировано уличное освещение. Сейчас идет активное озеленение территории.

- ЭКСПО бульвар строится от улицы Центральной до автодороги Екатеринбург – аэропорт Кольцово. Его проезжая часть состоит из четырех полос, а готовность оценивается почти на 90%. Реконструкция Новосинарского бульвара ведется от Сибирского тракта до строящегося ЭКСПО бульвара, он расширен до шести полос и завершен на 76%, - рассказали в департаменте информационной политики.

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