Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с одним из основных защитников

Сам игрок заявил, что счастлив остаться в команде, и отметил, что считает Екатеринбург своим вторым домом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» подписал новый контракт с одним из основных защитников Ефимом Гуркиным. Соглашение с игроком рассчитано на три года, оно будет действовать до 2026 года. В уральской команде игрок провел уже четыре сезона.

- За это время опытный защитник принял участие в 284 матчах КХЛ, в которых набрал 54 (9+45) очков. В прошлом сезоне Ефим с 20 очками стал вторым по результативности защитником «Автомобилиста»: вслед за Ником Эбертом, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Сам игрок заявил, что счастлив остаться в команде, и отметил, что считает Екатеринбург своим вторым домом.

- Хочу именно с «Автомобилистом» выиграть Кубок Гагарина – город и болельщики заслужили этого, и хочется принести им эту радость! Важно, что костяк команды остался, и мы на опыте этого сезона поняли, как и куда нам двигаться и над чем работать, - рассказал сам игрок.