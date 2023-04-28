В поселке Уральский инвалид смог получить квартиру только после вмешательства прокуратуры

Изначально администрация отказала ему в предоставлении жилья Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Уральский инвалид смог получить благоустроенную квартиру только после вмешательства прокуратуры. Как оказалось, мужчина подал в местную администрацию заявление о признании его малоимущим в целях предоставления жилья.

Однако в удовлетворении документа ему было отказано, после чего он обратился в надзорное ведомство.

- В ходе прокурорской проверки пересчитан размер доходов мужчины и стоимость подлежащего налогообложению имущества, в силу чего заявитель и члены его семьи признаны малоимущими, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, в мэрии не учли наличие у мужчины тяжелого хронического заболевания и права на внеочередное предоставление жилья.

- Прокуратура внесла главе администрации представление, и вскоре с заявителем был заключен договор социального найма, ему вручены ключи от квартиры, - добавили в ведомстве.