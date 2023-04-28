В Екатеринбурге откроется первый магазин обновленной Zara

Также в мае-июне в ТЦ запланировано начало работы торговых точек DUB, Vilet и Ecru Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29 апреля откроется первый магазин бренда Maag, который пришел на смену привычной Zara. Также в мае-июне в ТЦ запланировано начало работы торговых точек DUB, Vilet и Ecru.

- Мы стремимся своевременно реагировать на запросы гостей. Уверены, что магазины вызовут интерес у наших посетителей и станут новой точкой притяжения для любителей шопинга в разных городах России, - отметила Светлана Бурзянцева, руководитель отдела аренды Ingka Centres в России.

Вернуться в Россию под новыми названиями также должны и другие торговые точки группы Inditex: Bershka переименуют в Ecru, Pull&Bear станет DUB, а Stradivarius будет именоваться как Vilet.

Напомним, что магазины объявили о закрытии в России после начала специальной военной операции на Украине. Ранее бренды уже объявляли о возвращении в Россию в апреле прошлого года, но тогда открытие так и не состоялось.