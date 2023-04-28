Полузащитник «Урала» Юрий Газинский выбыл на полгода из-за травмы плеча

Игрок получил повреждение в игре с московским ЦСКА в 23-м туре РПЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полузащитник футбольного клуба «Урал» Юрий Газинский выбыл как минимум на полгода из-за травмы плеча. Игрок получил повреждение в игре с московским ЦСКА в 23-м туре РПЛ.

- Юре Газинскому сделана операция на плечевом суставе. Он будет восстанавливаться сначала в Краснодаре, а затем – в Екатеринбурге, в расположении клуба. Обычно при подобных травмах срок медицинской реабилитации составляет около шести месяцев, - уточнили в пресс-службе «Урала».

Напомним, что та встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Сейчас в активе подопечных Виктора Гончаренко 25 очков в 24 проведенных матчах, они занимают 11 место в турнирной таблице.