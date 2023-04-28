В Екатеринбурге патрульные задержали молодого человека, перевозившего партию наркотиков

В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали 26-летнего молодого человека, который перевозил партию наркотиков. Полицейские заметили подозрительного прохожего на улице Смазчиков во время дежурства. При личном досмотре у него обнаружили сверток с содержимым неизвестного происхождения.

- В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном. Вес изъятого составил 2,42 грамма. Подозреваемого доставили в дежурную часть территориального ОВД для разбирательства и установления личности, - уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Задержанным оказался житель поселка Черемухово. Он признался, что купил «запрещенку» для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Теперь уральцу грозит до двух лет лишения свободы.