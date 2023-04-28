В больнице Нижнего Тагила, где скончался 5-месячный малыш, нашли нарушения

Малыш умер от пневмонии Фото: Анна Томилова

Прокуратура выявила нарушения в Детской городской больнице Нижнего Тагила. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на обращение юриста Юлии Липинской (документ есть в распоряжении «КП» - прим.ред.). Ранее семья Томиловых добивалась отстранения от работы фельдшера, который по их мнению бездействовал.

Трагедия произошла в конце 2022 года, когда грудничок поступил в больницу с пневмонией.

- Согласно информации, полученной из территориального органа Росздравндзора по Свердловской области, при оказании медицинской помощи выявлены нарушения требований законодательства, выразившиеся в ненадлежащем ведении амбулаторной карт, первичного патронажа, несообщении информации о возможной реакции на лекарственный препарат в Росздравнадзор либо Региональный центр мониторинга безопасности лекарственных препаратов Министерства здравоохранения Свердловской области. Вместе с тем фактов совершения работниками медицинской организации действий, указывающих на нарушения обязательных требований и повлекших летальный исход, не установлено, - говорится в документе.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье по статье 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».