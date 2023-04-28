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НовостиОбщество28 апреля 2023 12:35

ГИБДД по Свердловской области усилит контроль над водителями в майские праздники

Особое внимание будет обращено на нетрезвое вождение, а также управление без прав
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Особое внимание будет обращено на нетрезвое вождение, а также управление без прав

Особое внимание будет обращено на нетрезвое вождение, а также управление без прав

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД по Свердловской области усилит контроль над водителями в майские праздники. Планируется, что инспекторы активизируют усилия по выявлению и пресечению административных правонарушений. Особое внимание будет обращено на нетрезвое вождение, а также управление без прав.

- Силами специализированного батальона ДПС, мотопатрулей и территориальных подразделений будут проводиться тотальные проверки транспорта. Они также пройдут в отдаленных территориях, местах отдыха граждан, дачных поселках и садовых товариществах, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области с началом теплого сезона на дорогах будут дежурить специальные мотобатальоны ДПС. В обязанности таких инспекторов будет входить контроль над соблюдением правил дорожной безопасности и использованием мотошлемов.