Особое внимание будет обращено на нетрезвое вождение, а также управление без прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД по Свердловской области усилит контроль над водителями в майские праздники. Планируется, что инспекторы активизируют усилия по выявлению и пресечению административных правонарушений. Особое внимание будет обращено на нетрезвое вождение, а также управление без прав.

- Силами специализированного батальона ДПС, мотопатрулей и территориальных подразделений будут проводиться тотальные проверки транспорта. Они также пройдут в отдаленных территориях, местах отдыха граждан, дачных поселках и садовых товариществах, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Свердловской области с началом теплого сезона на дорогах будут дежурить специальные мотобатальоны ДПС. В обязанности таких инспекторов будет входить контроль над соблюдением правил дорожной безопасности и использованием мотошлемов.