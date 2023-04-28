На участках трассы «Пермь – Екатеринбург» ограничат движение в майские праздники

Именно в эти даты будут проходить ремонты дорог и мостов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нескольких участках федеральной трассы «Пермь – Екатеринбург» ограничат движение в майские праздники. По сообщениям дорожников, именно в эти даты на 200-м километре будет проходить ремонт моста через ж/д пути.

- На участке с 218 по 220 километры на проезжей части проводятся дорожные работы. Организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. На 231-м производится ремонт моста через реку Пут. Организовано реверсивное движение, - уточнили в пресс-службе «Уралуправтодор».

Также дорожные работы пройдут на участках 240-241 и на 280-м километре.

В целом работы проходят на отрезке длиной более 100 километров: со 187-го в Ачитском городском округе до 326-го возле Первоуральска и продлятся до 2024 года, - добавили в организации.