После столкновения движение по трассе временно было перекрыто. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Екатеринбург-Тюмень» в столкновении двух фур пострадал один человек. Авария произошла днем 28 апреля. По предварительным данным, водитель большегруза DAF резко затормозил из-за остановившейся впереди него неустановленной легковушки и вылетел на встречную полосу.

Там и произошло столкновение с автомобилем Foton. После столкновения движение по трассе временно было перекрыто.

- В результате аварии водитель автомобиля Foton бригадой скорой помощи был доставлен в Богдановичскую ЦРБ. По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге перевернулся полицейский автозак, в котором находились пятеро задержанных. ДТП случилось на улице Готвальда днем 28 апреля. Все обстоятельства случившегося выясняются сразу несколькими службами.