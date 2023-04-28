В Налоговой инспекции напомнили о сроках подачи декларации о доходах за 2022 года

Сведения о налогах нужно передать до 2 мая 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга напомнили, что подходит к завершению декларационная кампания, в ходе которой налогоплательщикам необходимо отчитаться о полученных в 2022 году доходах. Последний день для подачи декларации 3-НДФЛ в налоговые органы - 2 мая 2023 года. Однако этот срок не распространяется на получение налоговых вычетов, в этом случае декларацию можно подать позднее.

В обязательном порядке представить декларации по форме 3-НДФЛ должны физические лица, получившие доход в 2022 году от сдачи имущества в аренду, продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, выигрыша в лотерею, а также если налогоплательщики получили дорогие подарки не от близких родственников. Подробнее о том, кто обязан отчитаться о доходах за 2022 год, а также о том, кто освобожден от подачи декларации 3-НДФЛ, можно узнать на сайте ФНС России по ссылке. Здесь же размещена информация о порядке определения минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества.

Налоговая служба обращает особое внимание на уплату налога, исчисленного по декларациям, представленным за 2022 год. Во-первых, крайний срок оплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2023 году - 17 июля. Во-вторых, изменились реквизиты оплаты. В связи с введением системы Единого налогового счета с 2023 года все налоги уплачиваются на счет Управления Федерального казначейства по Тульской области. Данный счет применятся вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения.

Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд.

Предельный срок подачи декларации 2 мая 2023 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение трех лет по окончании года, в котором возникло право на вычет.

С помощью онлайн-сервиса сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц можно заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ без посещения инспекции. Вход в Личный кабинет доступен с помощью логина и пароля от портала госуслуг (при наличии подтверждённой учетной записи на портале госуслуг). Также подключиться к Личному кабинету налогоплательщика можно в любом налоговой инспекции при предъявлении паспорта вне зависимости от места регистрации налогоплательщика.

По информации ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга.