В поселке Сосьва восстановили больше четырех километров электросетей после страшного пожара

В поселке работали энергетики в составе почти 30 человек, 10 единиц спецтехники. Фото: «Россети-Урал»

В поселке Сосьва, который пострадал от страшного лесного пожара, восстановили больше четырех километров электросетей и заменили 50 опор. В настоящий момент выполнены все работы по восстановлению электроснабжения домов, не поврежденных огнем

- Строительство новой электросетевой инфраструктуры будет происходить поэтапно после координации действий с региональными и муниципальными властями по размещению новых домов, - уточнили в пресс-службе «Россетей-Урал».

В поселке работали энергетики в составе почти 30 человек, 10 единиц спецтехники, задействованы резервные источники электроснабжения.

Ранее стало известно, в Свердловской области начался сбор средств погорельцам. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.