Всю собранную финансовую помощь фонд распределит по заявкам муниципалитетов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области начался сбор средств погорельцам. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
- Благотворительный фонд «Верь и живи!» открыл сбор средств на оказание помощи жителям населённых пунктов Свердловской области, где на этой неделе произошли крупные пожары. Финансовая помощь будет приниматься с указанием «пострадавшим от пожара», - рассказали в ДИПе.
Всю собранную финансовую помощь фонд распределит по заявкам муниципалитетов. Деньги отправят в поселки Сосьва, Таежный, деревню Неустоева и в Карпинск, где произошли серьезные пожары.
Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожара в Сосьве. Сбор организует волонтерский центр «Мы рядом».
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