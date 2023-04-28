В Нижнем Тагиле поймали подростков, накладывающих камни на рельсы

Дети из любопытства накладывали камни на рельсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 23 апреля машинист грузового поезда заметил детей, которые бегали по железнодорожным путям и накладывали на рельсы посторонние предметы. Он сообщил об этом в дежурную часть.

- Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили троих несовершеннолетних жителей Нижнего Тагила, 2008 и 2012 годов рождения, которые гуляли в зоне интенсивного движения поездов на территории станции Старателей и из любопытства накладывали камни на рельсы, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

С подростками и их родителями в отделении по делам несовершеннолетних провели беседу. Кроме того, законные представители детей привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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