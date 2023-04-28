Детская железная дорога в Екатеринбурге переходит на летний график работы

Детская железная дорога в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская детская железная дорога (ДЖД) в парке Маяковского в Екатеринбурге переходит на летний график работы. С 1 мая и до 30 сентября поезда будут курсировать ежедневно. Время отправления первого поезда со станции Екатеринбург-Детский – в 11:00. Последнего – в 18:28 в будни, в 20:27 – в выходные и праздничные дни. Рейсы будут выполняться каждый час.

ДЖД является популярным местом семейного отдыха горожан и визитной карточкой парка. Ее протяженность – 3,1 км: магистраль объединяет три станции и два остановочных пункта. С 2017 года (после проведенной реконструкции) она работает круглый год.

Парк подвижного состава малой магистрали насчитывает пять действующих локомотивов (в том числе раритетный узкоколейный паровоз) и девять пассажирских вагонов, включая два отреставрированных ретровагона серии 3Aw Pafawag.

С 2016 года на базе малой магистрали действует Музей узкоколейных железных дорог – уникальный центр сохранения исторического наследия «узкоколеек» (линий с шириной колеи 750 мм). На открытой выставочной площадке представлено более 50 образцов техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Семь экспонатов имеют официальный статус памятников науки и техники РФ.

В апреле 2023 года коллекцию музея пополнили два редких образца: отечественная автомотриса АМ1 – самоходный вагон, предназначенный для перевозки пассажиров, а также промышленный паровоз с вертикальным котлом Cockerill, который был выпущен в 1890-х годах в Бельгии и на сегодняшний день является самым старым экспонатом музея. Оба образца подвижного состава восстановлены до рабочего состояния и доступны для осмотра.

В здании старого вокзала малой магистрали (станция Центральная) можно увидеть масштабные модели подвижного состава, действующие макеты железнодорожных станций и сооружений, коллекции подстаканников (более 300 экземпляров), знаков отличия и сувенирных значков (около 1000 единиц). В преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне там открылся новый зал, посвященный истории военно-полевых железных дорог. Экспозиция рассказывает о прифронтовых «узкоколейках», которые обеспечивали оперативную переброску войск, их бесперебойное снабжение оружием, боеприпасами и продовольствием.