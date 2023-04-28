В Нижнем Тагиле юные спасатели устроили соревнования на горе Шихан

Участникам соревнований вручили грамоты. Фото: паблик "Тагильский спасатель"

27 апреля 18 команд юных спасателей города Нижний Тагил устроили соревнования на горе Шихан. Здесь участники прошли две сложные дистанции - «Природную» и «Техногенную». В состав судей вошли специалисты Центра защиты населения и пожарной части. Об этом пишет портал ТагилЛАЙФ.

Победителями в младшей и старшей возрастных группах стали команды участников из Гимназии №18.

По словам организаторов, все участники соревнований на горе Шихан в Нижнем Тагиле показали высокий уровень подготовки, настойчивость и выносливость.