На месте бывшего хлебзавода в Екатеринбурге появится производство упаковки и гостиница

Сроки запуска проекта пока не называются
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На месте бывшего хлебзавода на 8 Марта, 203 в Екатеринбурге появится производство одноразовой бумажной упаковки и гостиница. Объект передан в аренду компании «ФудФейс». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.
- По планам компании она займет все производственные здания, поэтому пока не ведет переговоров с другими потенциальными резидентами, - сообщили в мэрии. - Административно-хозяйственную часть здания планируется использовать под учебный центр с гостиницей.
Сейчас решаются вопросы по подключению площадки к газу, электричеству и водоснабжению и водоотведению. Сроки запуска проекта пока не называются.
Напомним, в прошлом году на территории бывшего хлебзавода планировали сделать индустриальный парк. Еще ранее - в 2019 году завод планировали снести для того, чтобы на месте пустыря построить большой комбинат питания.
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