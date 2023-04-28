На месте бывшего хлебзавода в Екатеринбурге появится производство упаковки и гостиница

Сроки запуска проекта пока не называются Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте бывшего хлебзавода на 8 Марта, 203 в Екатеринбурге появится производство одноразовой бумажной упаковки и гостиница. Объект передан в аренду компании «ФудФейс». Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в администрации города.

- По планам компании она займет все производственные здания, поэтому пока не ведет переговоров с другими потенциальными резидентами, - сообщили в мэрии. - Административно-хозяйственную часть здания планируется использовать под учебный центр с гостиницей.

Сейчас решаются вопросы по подключению площадки к газу, электричеству и водоснабжению и водоотведению. Сроки запуска проекта пока не называются.

Напомним, в прошлом году на территории бывшего хлебзавода планировали сделать индустриальный парк. Еще ранее - в 2019 году завод планировали снести для того, чтобы на месте пустыря построить большой комбинат питания.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru