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НовостиОбщество28 апреля 2023 9:52

Коммунальщики Каменска-Уральского пожаловались на горожан

Не все жители города доносят мусор до контейнеров
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Часть мусора горожане не доносят до контейнеров

Часть мусора горожане не доносят до контейнеров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть жителей Каменска-Уральского выбрасывают пакеты с мусором не в контейнеры на специальных площадках, а рядом с ними. На это пожаловались коммунальщики в администрацию города. О проблеме пишет портал KU66.RU.

Чаще всего такая проблема возникает с евроконтейнерами, которые оборудованы крышкой. Многим горожан, как говорят коммунальщики, лень нажать на педаль, чтобы выбросить пакет в контейнер.

После этого к горожанам обратились экологи, которые попросили ленивых горожан не отправлять жизнь своим соседям опасными запахами и риском распространения грызунов.

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