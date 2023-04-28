Коммунальщики Каменска-Уральского пожаловались на горожан

Часть мусора горожане не доносят до контейнеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть жителей Каменска-Уральского выбрасывают пакеты с мусором не в контейнеры на специальных площадках, а рядом с ними. На это пожаловались коммунальщики в администрацию города. О проблеме пишет портал KU66.RU.

Чаще всего такая проблема возникает с евроконтейнерами, которые оборудованы крышкой. Многим горожан, как говорят коммунальщики, лень нажать на педаль, чтобы выбросить пакет в контейнер.

После этого к горожанам обратились экологи, которые попросили ленивых горожан не отправлять жизнь своим соседям опасными запахами и риском распространения грызунов.

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