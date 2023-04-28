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НовостиЭкономика28 апреля 2023 9:39

В Югре установили новую выплату для медиков

Ее будут получать специалисты, оказывающие помощь, не входящую в базовую программу ОМС
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Несколько категорий медиков будут получать доплаты за работу

Несколько категорий медиков будут получать доплаты за работу

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ханты-Мансийском автономном округе власти установили специальную выплату из бюджета региона для медицинских работников, оказывающих пациентам помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования. Такое решение принято правительством Югры.

По данным портала ugra-news.ru, для врачей поликлиник размер выплат составил 14,5 тысячи рублей, для специалистов Центра медицины катастроф – 11,5 тысячи рублей, для средних медработников поликлиник – 6,5 тысячи рублей, для медсестер и фельдшеров Центра медицины катастроф – 7 тысяч рублей.

Медицинские сестры и фельдшеры по приему вызовов будут получать доплату в 4,5 тысячи рублей, младший медперсонал вышеуказанных организаций – по 4,5 тысячи рублей.

В год на выплаты из бюджетов будут тратить 52,1 миллиона рублей.