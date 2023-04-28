На Ямале в программу капремонта на 2023 года включили больше сотни домов

Все работы по капремонту завершат до конца лета 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе на 2023 года в программу капитального ремонта включили 138 домов. В список попали многоквартирные дома, степень износа которых составляет от 70%. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Большая часть домов, включенных в список, расположена в Лабытнанги и Шурышкарском района. Здесь проведут работа в 73 деревянных домах, еще по 67 домам запланированы проектно-изыскательные работы. Здесь отремонтируют фундаменты, крыши, фасады и инженерные системы водоотведения.

Все запланированные работы завершат этим летом.