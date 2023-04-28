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НовостиНедвижимость28 апреля 2023 9:27

На Ямале в программу капремонта на 2023 года включили больше сотни домов

Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Все работы по капремонту завершат до конца лета 2023 года

Все работы по капремонту завершат до конца лета 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе на 2023 года в программу капитального ремонта включили 138 домов. В список попали многоквартирные дома, степень износа которых составляет от 70%. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Большая часть домов, включенных в список, расположена в Лабытнанги и Шурышкарском района. Здесь проведут работа в 73 деревянных домах, еще по 67 домам запланированы проектно-изыскательные работы. Здесь отремонтируют фундаменты, крыши, фасады и инженерные системы водоотведения.

Все запланированные работы завершат этим летом.