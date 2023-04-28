В Екатеринбурге в ДТП опрокинулся полицейский автозак

Фото с места ЧП. Фото: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"

Днем 28 апреля в Екатеринбурге опрокинулся полицейский автозак. Автомобиль перевернулся на проезжей части из-за столкновения с другим автомобилем. На месте ДТП находится несколько бригад скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивают безопасный проезд данного участка. Обстоятельства ДТП выясняются, - подтвердили случившееся «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Столкновение автомобиля и автозака случилось на улице Готвальда. На видео с места происшествия видно, как застрявших в перевернувшейся машине людей сотрудники МЧС эвакуируют через открытый люк на крыше и окна в водительской кабине.

До этого, в начале апреля, в Екатеринбурге с легковушкой столкнулась пожарная машина. От удара она опрокинулась на бок. В аварии пострадали водитель Hyundai, а также водитель и пассажир пожарной машины.