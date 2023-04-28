В летний период энергетики планируют подготавливать оборудование к следующей зиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском отключают отопление. Об этом сообщили в «Т Плюс».

- В соответствии с постановлением Главы Березовского городского округа с 28 апреля Свердловский филиал Т Плюс и АО «ЕТК» завершают отопительный сезон в Березовском и переходят на летний режим работы, - сообщил в пресс-службе компании.

Батареи будут остывать в домах жителей города постепенно. Объекты здравоохранения, образования, детские дошкольные учреждения, дома ветеранов и другие объекты социальной сферы будут отключены в последнюю очередь.

В летний период энергетики планируют подготавливать оборудование к следующей зиме. Специалисты проведут гидравлические испытания, работы по ремонту и реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей, оборудования насосных станций и центральных тепловых пунктов.

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