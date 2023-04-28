В Югре ввели противопожарный режим

В Югре в апреле произошло несколько крупных ландшафтных пожаров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Югре с 28 апреля 2023 года официально ввели противопожарный режим в связи с возросшими рисками возгораний в лесу. Решение принято на внеочередном заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.
В Югре в 2023 году первый ландшафтный пожар зафиксирован на две недели раньше, чем в прошлом. Всего с 7 апреля в округе произошло 16 природных пожаров – огонь охватил территорию, превышающую 380 гектаров.
Все пожары зафиксированы на территории Урая и Кондинского района. По словам пожарных, главная причина лесных пожаров – человеческий фактор.