В Ельцин Центре из-за пожарной тревоги прошла эвакуация людей

По словам сотрудников Ельцин Центра, задымления в здании не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщают очевидцы, сегодня, 28 апреля, днем в Ельцин Центре в Екатеринбурге прошла массовая эвакуация людей. Как оказалось, связано это было со срабатыванием пожарной тревоги.

- Действительно, в здании сработала пожарная тревога, - подтвердили в пресс-службе Ельцин Центра. - Но отбой тревоги был дан в течение четырех минут. Ничего не случилось. Задымления и огня не было.

По одной из версий, пожарная тревога сработала в одном из ресторанов здания.