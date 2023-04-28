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НовостиОбщество28 апреля 2023 8:28

В Ельцин Центре из-за пожарной тревоги прошла эвакуация людей

Отбой тревоге был дан спустя четыре минуты после ее начала
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
По словам сотрудников Ельцин Центра, задымления в здании не было

По словам сотрудников Ельцин Центра, задымления в здании не было

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщают очевидцы, сегодня, 28 апреля, днем в Ельцин Центре в Екатеринбурге прошла массовая эвакуация людей. Как оказалось, связано это было со срабатыванием пожарной тревоги.

- Действительно, в здании сработала пожарная тревога, - подтвердили в пресс-службе Ельцин Центра. - Но отбой тревоги был дан в течение четырех минут. Ничего не случилось. Задымления и огня не было.

По одной из версий, пожарная тревога сработала в одном из ресторанов здания.