В Сосьве начали ремонт двух многоквартирных домов, пострадавших от пожара

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Сосьве начали ремонт двух многоквартирных домов на улицах Виктора Романова и Щелканова, пострадавших от пожара. В них будут заменены перекрытия, все коммуникации, окна, двери и проведен ремонт подъездов и квартир.

- К работам приступил опытный подрядчик, который осуществляет капремонты многоквартирных домов в соседних городах, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. - Строители уже оценили объем работ и завозят материалы.

Он также рассказал, что еще две двухэтажки на улице Щелканова признаны аварийными после пожара и будут снесены.

Напомним, ранее мы писали, что для погорельцев из Сосьвы построят жилой дом на 60 квартир. Пока его строят, погорельцев разместят во временном жилье.

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