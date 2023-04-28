Из Екатеринбургского зоопарка в Солнечногорск отправили кенгуру Беннетта

Фото: Россельхознадзор Свердловской области

Из Екатеринбургского зоопарка в Солнечногорск 27 апреля отправили кенгуру Беннетта. Отправку проконтролировал региональный Россельхознадзор в пограничном контрольном ветеринарном пункте аэропорта Кольцово.

- Из Екатеринбургского зоопарка в адрес ООО «Амазония Зоо» города Солнечногорска отправлен кенгуру Беннетта с целью содержания и разведения, - рассказали в пресс-службе ведомства. - При проведении контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено.

Животное вывезено в одноразовой клетке с соблюдением температурного режима. После досмотра и оформления ветеринарных сопроводительных документов кенгуру направлен в адрес получателя.

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