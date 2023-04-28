В Екатеринбурге из-за репетиции парада Победы ночью перекроют дороги

Дороги будут перекрыты почти всю ночь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге из-за репетиции парада Победы в ночь с 28 на 29 апреля перекроют дороги. Ограничения будут действовать с 20:00 до 04:00.
Закроют для автомобилей улицы и запретят на них парковку:
- по проспекту Ленина, от Пушкина до Хохрякова;
- по 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
- по Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина;
- по Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;
- по Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;
- по Володарской, от Антона Валека до площади 1905 года.
Напомним, ранее мы публиковали график репетиций парада Победы и ночного перекрытия дорог в Екатеринбурге. Они продлятся до 6 мая.
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