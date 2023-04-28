В Свердловской области выявили девять нелегальных финансовых компаний

«Черные кредиторы» маскируются под ломбарды или микрокредитные компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в первом квартале 2023 года выявили девять нелегальных финансовых компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. Большая часть из них - «черные кредиторы», которые маскируются под ломбарды или микрокредитные компании.

- Опасность черных кредиторов в том, что они работают вне правового поля и не поднадзорны Банку России, - сообщается на сайте Банка России. - Их клиенты рискуют столкнуться со злоупотреблениями: начислением завышенных процентов, созданием искусственных препятствий для возврата займа с последующим изъятием залога и даже с физическим выбиванием долга.

Также специалисты Уральского ГУ Банка России выявили одного нелегального оператора инвестиционной платформы. Это компания из Екатеринбурга, которая предлагала посреднические услуги.

Не имея соответствующего разрешения, представители компании обещали желающим помощь в привлечении инвестиций или в размещении денег под гарантированный высокий процент. Информацию об этом специалисты Уральского ГУ Банка России передали в правоохранительные органы.

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