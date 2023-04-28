В Екатеринбурге полиция проведет рейд в лесных массивах

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники полиции и лесничеств в выходные проведут рейд в лесных массивах. Силовики проверят соблюдение правил пожарной безопасности.

- Рейды будут организованы в лесных зонах Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасье-Озерского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Уктусского лесничеств и парке им. Лесоводов России, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Полиция напоминает о правилах пожарной безопасности на территории лесных массивов и в населенных пунктах:

- На садовых участках и кладбищах во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте);

- Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;

- Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их;

- Не разводите костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

За нарушение правил пожарной безопасности грозит ответственность.

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