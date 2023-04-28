В Свердловской области с 1 мая доставлять пенсии будут только сотрудники «Почты России»

С 1 мая, согласно новому федеральному закону, наличные пенсионерам на дом будут приносить только почтальоны «Почты России» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области с 1 мая доставлять пенсии на дом будут только сотрудники «Почты России». Как сообщается на сайте Минцифры, глава министерства Максут Шадаев, а также генеральный директор Почты Михаил Волков и представители субъектов обсудили готовность к изменениям.

- С единым оператором доставки пенсий этот процесс станет более прозрачным и контролируемым, - рассказали в Минцифры. - Почтальоны уже знакомятся с пенсионерами и разъясняют все детали, чтобы получатели знали тех, кто принесет им деньги.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области «Почта России» набирает 300 сотрудников, чтобы доставлять пенсию по новым правилам. Также «КП-Екатеринбург» подробно рассказывала, что меняется после введения правил доставки пенсий для жителей региона с 1 мая.

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