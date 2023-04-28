На площади 1905 года пройдет ярмарка выходного дня

В 2022 году ярмарка на площади 1905 года прошла 16 раз
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На площади 1905 года в эти выходные 29 и 30 апреля пройдет ярмарка выходного дня. На это время будет закрыта парковка.
- Специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» напоминают, что автомобильная парковка, обычно действующая на площади 1905 года, будет закрыта с 08:00 пятницы, 28 апреля до 19:00 воскресенья, 30 апреля, - напомнили в администрации города.
Также в мэрии сообщили, что в 2022 году ярмарка на площади 1905 года прошла 16 раз. За это время ее посетили более 250 тысяч жителей и гостей Екатеринбурга.
- Огромной популярностью среди горожан пользовались мясные и молочные продукты местных фермеров, а также грибы и ягоды, собранные или выращенные в регионе, - отметили в администрации.
Отметим, что на ярмарках, которые проводятся на площади 1905 года, выставляют товары, в большинстве произведенные на Урале.
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