На площади 1905 года пройдет ярмарка выходного дня

В 2022 году ярмарка на площади 1905 года прошла 16 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади 1905 года в эти выходные 29 и 30 апреля пройдет ярмарка выходного дня. На это время будет закрыта парковка.

- Специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» напоминают, что автомобильная парковка, обычно действующая на площади 1905 года, будет закрыта с 08:00 пятницы, 28 апреля до 19:00 воскресенья, 30 апреля, - напомнили в администрации города.

Также в мэрии сообщили, что в 2022 году ярмарка на площади 1905 года прошла 16 раз. За это время ее посетили более 250 тысяч жителей и гостей Екатеринбурга.

- Огромной популярностью среди горожан пользовались мясные и молочные продукты местных фермеров, а также грибы и ягоды, собранные или выращенные в регионе, - отметили в администрации.

Отметим, что на ярмарках, которые проводятся на площади 1905 года, выставляют товары, в большинстве произведенные на Урале.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru