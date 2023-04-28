В Свердловской области нашли зараженный болезнями картофель

Специалисты проверили картофель от крупного регионального производителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области испытательная лаборатория референтного центра Россельхознадзора нашла зараженный болезнями картофель от крупного регионального производителя.

- Специалисты лаборатории применили метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), работающий на уровне генов, и обнаружили в образцах возбудителя заболевания «черная ножка» Pectobacterium atrosepticum и Y-вирус картофеля, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Теперь овощеводам важно не допустить распространения выявленных болезней, чтобы спасти собранный урожай и не вырастить новый урожай с заразой.

Напомним, ранее в Свердловской области обнаружили опасный картофель, вызывающий отравление. В нем оказалось слишком много нитратов.

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