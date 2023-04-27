Мероприятие пройдет в КРК «Арена Уралец»
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Екатеринбурге пройдет Кубок России по тхэквондо МФТ. Соревнования будут идти с 19 по 21 мая. Об этом сообщила Свердловская областная федерация тхэквондо МФТ.
Соревнования проходят раз в год в самых купных городах страны. На этот раз мероприятие пройдет в КРК «Арена Уралец».
Кубок России по тхэквондо МФТ проводится раз в год в самых крупных городах России. В 2023 году городом проведения соревнований выбран Екатеринбург.
- На соревнования съедутся более дух тысяч участников из 50 регионов РФ, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Китая, а также гостей, болельщиков, родных и близких спортсменов и любителей данного вида спорта, - рассказали организаторы состязаний Свердловская областная федерация тхэквондо МФТ.
Торжественное открытие турнира назначено на 20 мая. На него приглашены министр физической культуры и спорта Леонид Раппопорт и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
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