Мероприятие пройдет в КРК «Арена Уралец» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге пройдет Кубок России по тхэквондо МФТ. Соревнования будут идти с 19 по 21 мая. Об этом сообщила Свердловская областная федерация тхэквондо МФТ.

Соревнования проходят раз в год в самых купных городах страны. На этот раз мероприятие пройдет в КРК «Арена Уралец».

Кубок России по тхэквондо МФТ проводится раз в год в самых крупных городах России. В 2023 году городом проведения соревнований выбран Екатеринбург.

- На соревнования съедутся более дух тысяч участников из 50 регионов РФ, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Китая, а также гостей, болельщиков, родных и близких спортсменов и любителей данного вида спорта, - рассказали организаторы состязаний Свердловская областная федерация тхэквондо МФТ.

Торжественное открытие турнира назначено на 20 мая. На него приглашены министр физической культуры и спорта Леонид Раппопорт и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru