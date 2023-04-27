В Екатеринбурге почти год ищут 88-летнюю женщину

Женщина нуждается в медицинской помощи. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге почти год ищут пропавшую 88-летнюю женщину. С июня 2022 года о местонахождении Тамары Медведевой ничего не известно. Поисками пенсионерки занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серого цвета, седые волосы, - рассказали в поисковом отряде.

К сожалению, не известно во что была одета пенсионерка в день исчезновения. Женщина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города.

Если вам известно, где находится Тамара, то сообщите об этом волонтеру «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 89043831748 или 88007005452. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

Ранее в Березовском начались поиски 47-летнего мужчины со шрамами на лице. Он пропал 21 апреля.

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