Водитель мотоцикла получил травму. Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге иномарка сбила мотоциклиста. Водителя байка госпитализировали. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.
- На место выехал экипаж. Водителя мотоцикла повезли в 36 городскую больницу. У него перелом пальца руки, - рассказали в ГИБДД.
Мотоциклист ехал по главной дороге, когда иномарка Kia въехала в него. Как сообщают в Госавтоинспекции, водитель машины не заметил проезжающего байкера.
Ранее в Екатеринбурге Toyota сбила мужчину на самокате. Авария произошла на улице Эскадронная.
- Автомобиль Toyota двигаясь по улице 2-я Новосибирская со стороны улицы Эскадронная, при съезде направо на улицу Умельцев допустил наезд на мужчину, который управлял СИМ, средством индивидуальной мобильности. Который не спешился при переходе проезжей части. Мужчина доставлен в 36 городскую клиническую больницу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.
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