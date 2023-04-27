В Екатеринбурге в районе СНТ «Путевка» произошел крупный пожар

На место прибыли четыре пожарные машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошел крупный пожар. В районе СНТ «Путевка» загорелась сухая трава. Информация об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- В районе СНТ Путевка на площади трех гектар горит сухая трава. На месте работают четыре единицы спецтехники и 20 спасателей, - рассказали в МЧС.

Ранее в Екатеринбурге произошел смертельный пожар. В доме на двух жильцов в районе Ботаники загорелась одна из сторон. В огне погиб житель одной из частей. Мужчина героически бросился тушить возгорание, однако сам не смог выбраться из жилища.

Тело мужчины уже нашли пожарные. На данный момент, известно только, что он работал охранником и жил в доме один.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступало.

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