В Туринске осудят экс-директора свердловского целлюлозно-бумажного завода

На мужчину возбудили уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске бывшего заместителя гендиректора целлюлозно-бумажного завода осудят за злоупотребление полномочиями. Мужчина причинил ущерб в несколько миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С июля 2019 года по январь 2020 года обвиняемый продавал бумагу для гофрирования по цене ниже себестоимости другой подконтрольной ему организации. Уже позже товар перепродавали дороже.

- Своими преступными действиями обвиняемый причинил имущественный ущерб целлюлозно-бумажному заводу в размере не менее 7,8 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.

На мужчину возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Его направили в Туринский районный суд для рассмотрения по существу.

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