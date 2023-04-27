В Нижнем Тагиле рецидивиста осудят за серию краж металлолома с грузовых поездов

Уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» передано на рассмотрение в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудят 34-летнего жителя Нижней Туры, который воровал металлолом с грузовых поездов. В транспортной полиции выяснили, что мужчина действовал с сентября по ноябрь прошлого год на станции Платина.

Установлено, что уралец, который уже имел проблемы с законом, причастен к четырем фактам кражи, при этом ему помогал его знакомый.

- Они залезли в полувагон движущегося состава грузового поезда и скинули несколько металлических фрагментов в канаву. Затем спрыгнули и собрали свой преступный «улов», после чего задержанный вызвал такси до пункта приемки, где сдал лом, выручив за это четыре тысячи, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

В следующие три раза по отработанной схеме они вынесли порядка 620 килограммов железа. Ущерб от их действий составил около 13 тысяч.

Уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору» передано на рассмотрение в суд.

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