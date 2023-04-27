Похороны медбрата, погибшего во время вызова в Березовском, пройдут 29 апреля

Прощание с 28-летним молодым человеком состоится в траурном зале при городской больнице №40 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похороны медбрата Степана Шабурова, погибшего во время вызова в Березовском, пройдут 29 апреля. Прощание с 28-летним молодым человеком состоится в траурном зале при городской больнице №40.

После этого гроб с его телом отвезут на Широкореченское кладбище.

Напомним, трагедия произошла 25 апреля, Степан Шабуров приехал на вызов к пациентке, которой стало плохо. Дверь бригаде открыл 66-летний супруг женщины.

В какой-то момент мужчину обуяла беспричинная ярость, он схватил нож и ударил им 28-летнего медбрата прямо в грудь. После этого пострадавшему хватило сил самостоятельно дойти до машины скорой. Коллеги доставили его в Березовскую ЦГБ. К сожалению, спасти медбрата врачам не удалось. От полученного ранения он умер в больнице.

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