Молодой человек получил различные травмы. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге у сбитого самокатчика при себе нашли наркотики. Полиция уже проводит проверку по данному случаю. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

- По факту обнаружения запрещенного вещества у гражданина в настоящее время проводится проверка, — сообщили «КП-Екатеринбург» в полиции.

Напомним, авария с участием самокатчика произошла 24 апреля на улице Щорса. Он начал движение на запрещающий сигнал светофора. Водитель Honda не успел затормозить и наехал на парня, который передвигался на электрическом самокате. Тогда молодого человека госпитализировали. Он получил серьезные травмы.

- Лицо, управляющее электросамокатом, увезли в больницу с диагнозом по скорой «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом правой нижней голени и ссадина шеи», - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

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