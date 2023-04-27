В Красноуфимске задержали 40-летнюю свердловчанку с мефедроном

На женщину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноуфимске полицейские задержали 40-летнюю женщину. При ней нашли синтетический наркотик. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Накануне сотрудники по контролю за оборотом наркотиков вместе с патрульными проводили рейд. Во время него сотрудникам полиции удалось задержать женщину в подъезде одного из домов. При досмотре у нее обнаружили и изъяли неизвестное вещество. Его отправили на экспертизу. Это оказался мефедрон, вес составил 0,459 грамм.

Задержанной оказалась 40-летняя жительница Красноуфимска. Ранее она не была судима.

- При опросе подозреваемая призналась полицейским, что приобрела «синтетику» через Интернет для личного употребления без цели сбыта, - рассказали в полиции.

На свердловчанку завели уголовное дело за приобретение и хранение веществ. Ей грозит штраф в 40 тысяч рублей, обязательные работы или реальный срок до двух лет. Пока выбрана мера пресечения – подписка о невыезде. Также на женщину составили административный материал за неповиновение сотрудникам полиции.

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