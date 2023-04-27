В Березовском пропал 47-летний мужчина со шрамами на лице

Мужчина носит усы и бороду. Фото: «Прорыв»

В Березовском начались поиски пропавшего 47-летнего мужчины. О местонахождении Василия Демидова ничего не известно с 21 апреля. Его ищут сотрудники полиции и волонтеры. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы: ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленого цвета, волосы русые и прямы, - рассказали в поисковом отряде.

К сожалению, не известно во то был одет Василий в день исчезновения. Мужчина носит усы и борода, а также у него на лице шрамы: один на лбу, другой на брови.

Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите об этом волонтеру Натальи по номеру 89000440220. Также вы можете обратиться в полицию Березовского, набрав 83436947500.

Ранее в Екатеринбурге завершили поиски 48-летнего мужчины. Анатолий Черепанов пропал 5 апреля. Поисками мужчины занимались сотрудники полиции и волонтеры, его нашли живым.

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