Для профилактики пожаров на Урале на неделю приостановят сезон охоты

Ограничения, связанные с режимом повышенной готовности в регионе, будут действовать с 28 апреля по 5 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области на неделю приостановили сезон весенней охоты для профилактики возникновения лесных пожаров. Ограничения, связанные с режимом повышенной готовности в регионе, будут действовать с 28 апреля по 5 мая.

- Это действенная мера, которая позволит ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение лесных пожаров, причиной которых зачастую становится человеческий фактор, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также на эту неделю будет прервана выдача разрешений, а также любительская и спортивная охота

- Учитывая сезон, ограничения затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя. Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим повышенной готовности в Свердловской области. Кроме того, с 15 апреля в регионе был введен противопожарный режим, - добавили в департаменте.