Как оказалось, огонь охватил площадь в 200 «квадратов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе озера Шарташ вспыхнула сухая трава. Дым от пожара был заметен с соседних улиц. К месту происшествия выехали спасатели. Как оказалось, огонь охватил площадь в 200 «квадратов».

- В районе улицы 40-летия Комсомола загорелась сухая растительность. На месте работают две единицы техники и восемь человек личного состава. Угрозы распространения пожара нет, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Сосьве пожарные наконец справились с огнем, который охватил поселок еще днем 25 апреля. Вечером 27 апреля открытое горение, которое было локализовано на площади девяти тысяч «квадратов».

- В 18:45 открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.