Из Екатеринбурга на майские: билайн ускорил мобильный интернет на курортах Кавказских Минеральных Вод

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

К началу курортного сезона билайн подготовил сеть и ускорил мобильный интернет в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах.

Оператор модернизировал оборудование более чем на 200 базовых станциях в районе Кавказских Минеральных Вод, расширив полосу частот для пропуска интернет-трафика (рефарминг в диапазоне 2100 МГц). В результате скорость мобильного интернета с начала года выросла почти в 1,5 раза.

Директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько:

«Популярность курортов Кавказских Минеральных Вод растет - туристический поток за последние 5 лет, как известно, увеличился в 2,5 раза. Мы не только нарастили покрытие, построив базовые станции в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске, но и более эффективно используем доступный частотный спектр. Мобильный интернет значительно ускорился, и наши клиенты, в том числе отдыхающие из других регионов, могут быстрее скачивать и отправлять фото и видео, пользоваться любыми онлайн сервисами».

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