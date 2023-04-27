Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в населенных пунктах, пострадавших от огня

Огонь уничтожил часть Сосьвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в нескольких населенных пунктах региона, где на этой неделе полыхал огонь. В список попали Сосьвинский городской округ, Махневское муниципальное образование, Ирбитский район, а также Карпинский ГО. Режим официально действует с 26 апреля.

В зону действия режима ЧС попали поселок Таежный, поселок городского типа Сосьва, деревня Неустроева и город Карпинск. Руководителем ликвидации последствий ЧС назначен региональный министр общественной безопасности Александр Кудрявцев.

Территория больницы колонии тоже выгорела Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава МЧС по Свердловской области Виктор Теряев отвечает за грамотную организацию работы оперативного штаба ликвидации ЧС при комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Свердловской области. Этот штаб будет действовать постоянно.

27 апреля корреспонденты «КП-Екатеринбург» побывали в пгт Сосьва, часть которого уничтожил огонь. Мы посмотрели, что стало с поселком и какую помощь оказывают его жителям.

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