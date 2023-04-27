Изменения вступят в силу с 1 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов в Екатеринбург из Москвы и Санкт-Петербурга. По планам уже с 1 июня из столицы на Урал будет выполняться до 98 рейсов, а из Санкт-Петербурга – до 35.

- За счет увеличения частоты выполнения рейсов жители и гости Свердловской области получат больше возможностей для комфортных прямых перелетов в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул, - уточнили в пресс-службе перевозчика.

Ежесуточная частота полетов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» между Москвой и Екатеринбургом вырастет до 14 с нынешних 10. На направлении Санкт-Петербург – Екатеринбург – с нынешних трех до пяти в сутки.

Ранее стало известно, в самолет А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» ударила молния, информирует Telegram-канал Aviaincident. Сообщается, что в момент происшествия борт выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.