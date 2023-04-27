Ограничения на участке от Бабушкина до Стачек будут действовать с 10 мая по 10 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на три месяца перекроют движение транспорта по улице Красных Командиров. Ограничения на участке от Бабушкина до Стачек будут действовать с 10 мая по 10 августа. Такие меры необходимы для строительства тепловой сети.

- Маршруты следования общественного транспорта не изменятся. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок УДС по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова. Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на месяц закроют движение по дублеру улицы Краснолесья, ограничения будут действовать на участке от Вильгельма де Геннина до Рябинина с 15 мая по 18 июня.

- Рабочие установят на данном участке дорожные знаки и указатели, - отметили в администрации.