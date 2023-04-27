На Городском пруду Екатеринбурга все выходные будут соревноваться лучшие яхтсмены страны

В чемпионате Екатеринбурга примет участие 21 команда. Фото: предоставлено компанией "Атомстройкомплекс"

С 29 апреля по 1 мая на Городском пруду пройдет открытый чемпионат Екатеринбурга по парусному спорту в классе яхт SB20, который является первым этапом Кубка уральских озер. Организаторами регаты выступают АНО спортивный клуб «Повелитель паруса» и компания «Атомстройкомплекс», акционер которой Павел Кузнецов является чемпионом мира в классе SB20 2014 года, чемпионом мира в классе Melges 32 в 2017, 2018 и 2021 годах, чемпионом Европы в матчевых гонках, на протяжении многих лет содействует развитию парусного спорта на Урале.

На три дня акватория Городского пруда превратится в сцену, где развернутся зрелищные, красивые соревнования. Гонки будут проходить от Макаровского моста до Плотинки, выход на воду – с причала Октябрьской площади. Наблюдать за гонками зрителям будет комфортно с любого берега.

– В чемпионате Екатеринбурга примет участие 21 команда, в их числе – как начинающие спортсмены, так и мастера спорта, чемпионы России и мира, – рассказал Евгений Неугодников, президент АНО спортивный клуб «Повелитель паруса» и организатор чемпионата. – Однако предсказать, кто победит в соревнованиях на Городском пруду Екатеринбурга, практически невозможно. Окружающая пруд застройка влияет на направление и порывы ветра, что в сочетании с небольшим размером акватории усложняет управление судном. В этом году мы посвящаем чемпионат предстоящему 300-летнему юбилею города и вместе с главным застройщиком города компанией «Атомстройкомплекс» хотим в первую очередь устроить грандиозный, красивый праздник для всех жителей и гостей Екатеринбурга, познакомить горожан с яхтенным спортом. Приходите, будет интересно!

У жителей города есть шанс прокатиться на одной из яхт по акватории Городского пруда вечером 29 апреля – прогулки под парусом «Атомстройкомплекс».

Фото: предоставлено компанией "Атомстройкомплекс"

Расписание регаты:

29 апреля, сб

С 13-00 до 17-30 — тренировочные заезды, гонки юниоров.

С 17-45 до 18-55 — прогулочные заезды победителей розыгрыша поездок

30 апреля, вс

С 10-00 до 17-00 — гонки

В 13-00 — торжественное открытие чемпионата.

1 мая, пн

С 10-00 до 17-00 гонки,

В 18-00 — торжественное закрытие чемпионата, награждение победителей.